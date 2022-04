Após período crítico da pandemia, gaúchos retomam autocuidados de saúde

O 7 de abril marca o Dia Mundial da Saúde. Depois de dois anos de restrições devido à pandemia de coronavírus, as pessoas, aos poucos, estão retomando suas vidas. Embora, o bem estar psicológico, assim como o físico, não tenha deixado de ser uma preocupação durante o período pandêmico, exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos tiveram uma queda de 27 milhões no Brasil no primeiro ano de pandemia. Agora, com a vacina e a redução de mortes pela Covid-19, a população está aos poucos recuperando o atraso na realização de consultas e exames direcionados para o tratamento de doenças crônicas.

"As pessoas estão mais seguras com a retomada de seus cuidados preventivos. Com a pandemia, muitas pessoas pararam com seus hábitos saudáveis, ganharam peso, deixaram de fazer atividade física e a alimentação ficou menos saudável", comenta o chefe do Serviço de Ambulatório do Hospital de Clínicas, Roberto Umpierre.

Entre fevereiro de 2020, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no País, e dezembro do ano passado, a média mensal de 473 ecografias e mamografias realizadas no Hospital de Clínicas caiu para 325. No entanto, o ambulatório encerrou 2021 com a recuperação desses exames, alcançando, em janeiro deste ano, média mensal de 575. Já os exames laboratoriais, sangue e urina, não apresentaram queda durante a pandemia, houve inclusive um aumento de 213.159 para 226.830, atingindo atualmente 260.050 ao mês.

A redução de exames preventivos a doenças crônicas também ocorreu no Hospital Moinhos de Vento. "No ano passado, houve uma redução de 25% em mamografias e colonoscopia. Felizmente, a procura está voltando ao normal neste início de 2022", explica o chefe do serviço de oncologia do Moinhos, Sérgio Roithmann.

Do ponto de vista da oncologia, a melhor maneira de curar o câncer é fazer o diagnóstico precoce, além da prevenção. "Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são de três a cada quatro casos de diagnóstico", comenta Roithmann.

Baseado no rastreamento antes da doença dar sintoma, o diagnóstico precoce pode ser feito em seis tipos de tumores: o câncer de mama, através da mamografia anual a partir dos 40 anos; o câncer colorretal (também conhecido como câncer de intestino), por meio da colonoscopia a partir dos 45 anos; o câncer do colo uterino com o exame Papanicolau; o câncer de próstata, com o exame de toque anual depois dos 50 anos, e o câncer de pele (melanoma), que pode ser detectado com as manchas e sinais na pele.

Já na prevenção, de acordo com Roithmann, o mais importante para diminuir o risco de câncer é ter hábitos saudáveis como, por exemplo, a redução do consumo de álcool e tabaco, prática de exercícios físicos e alimentação variada, com menos consumo de carnes e focada em fibras.