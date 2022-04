Rio Grande do Sul tem risco de novos temporais nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (7) tem risco de novos temporais e que poderão ingressar no Rio Grande do Sul desde a madrugada. Os modelos meteorológicos projetam que a instabilidade começa pela fronteira com a Argentina e gradativamente se espalha pelas demais regiões ao longo do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

A expectativa é de que o maior volume de chuva poderá ocorrer entre o Oeste e Noroeste com 50 a 80 mm. Não se descarta a ocorrência de raios, rajadas de vento e granizo isolado. A presença das nuvens propicia menor oscilação térmica. Na sexta-feira (8) a chuva irá se concentrar mais no Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre tem sol e variação de nuvens ao longo do dia com a previsão de gradativo aquecimento. Não se afasta a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, sobretudo, no turno da noite. A sexta-feira (8) terá tempo instável com chuva a qualquer hora do dia. Pode chover forte com raios na primeira metade do dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 16ºC