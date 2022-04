Globos dos ODS podem ser vistos até sexta-feira na Usina do Gasômetro

Últimos dias para ver a mostra com globos que representam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que estão ao lado da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A exposição, que foi instalada em março, tem atraindo muita atenção de moradores e visitantes pelos temas que explora e a atratividade dos materiais.

VÍDEO: Veja como é a a mostra ao lado da Usina do Gasômetro

A artista gaúcha Lilian Maus fez uma obra, com a temática do ODS 12, sobre consumo e produção responsáveis. No vídeo acima, é possível ver a artista executando a pintura na largada da exposição.

A exposição 17 ODS para um Mundo Melhor fica ao lado da Usina, um dos ícones da Orla do Guaíba e que passa por reforma, por isso está fechada. Nesta quarta-feira (6), a professora Alessandra Camilo, da Escola Internacional das Nações Unidas em Nova York, visitou o local. Alessandra é referência em temas sobre Educação de qualidade, igualdade de gênero e redução das desigualdades, todos do rol dos ODS.

A mostra é realizada pela TopTrends Marketing Cultural, de São Paulo, com o apoio do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura. A Capital foi a sexta cidade a receber a mostra itinerante, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife.

Veja quais são os 17 ODS: