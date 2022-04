Em viagem a Brasília, Melo aborda investimentos em educação e transporte coletivo

Atualizada às 11h40min

Em viagem à Brasília, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, negocia questões orçamentárias das áreas de Educação e Transporte com o governo federal. Melo cumpre agenda em Brasília entre segunda (5) e esta quinta-feira (7) — no período, a gestão da capital gaúcha está nas mãos do vice-prefeito, Ricardo Gomes.

Um dia após visita à Câmara dos Deputados, Melo se reuniu nesta quarta-feira (6) com o Ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, para conversar sobre a PEC 13/2021. A medida, que atualmente tramita na Câmara após aprovação no Senado, permite que os prefeitos compensem em 2022 e 2023 os valores não gastos nos últimos dois anos na manutenção e desenvolvimento da Educação devido ao fechamento das escolas durante a crise da Covid-19. O valor é referente aos 25% da receita de impostos e transferências previstos pela Constituição.

"Sairá um parecer favorável à PEC 13/2021 ainda hoje. Isso facilita a votação no Congresso Nacional", diz Melo. Originalmente, o posicionamento do governo federal era contrário, mas o prefeito afirma que o parecer mudou após os trabalhos da Frente Nacional dos Prefeitos.

No encontro com Godoy Veiga, Melo ainda tratou da Plataforma de Avaliações Diagnósticas e Formativas, lançada no final de março pelo Ministério da Educação (MEC). Disponível a escolas públicas e privadas do Brasil, a ferramenta foi criada para auxiliar professores e estudantes a recuperar os estudos perdidos ao longo da pandemia.

"(A plataforma) pega alunos que voltam da pandemia com desníveis de conhecimento, seja na matemática, redação ou outras áreas. A questão vai ajudar os professores a aglutinar esses alunos por turmas e reforçar a matéria", explica Melo. Ele ainda menciona parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sem mais detalhes.

Com o ministro interino da Educação, Victor Godoy Veiga, para avançarmos na defesa dos municípios. A aprovação da PEC 13 é fundamental para a realidade da educação nas cidades. pic.twitter.com/0WemUEffRS — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) April 6, 2022

A PEC 13/2021 também foi abordada no encontro com deputados federais na segunda-feira, quando também levantou a questão do investimento no transporte coletivo. Ele discutiu o projeto de lei que cria o Plano Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI), que prevê um aporte de recursos para custear as isenções de idosos com 65 anos ou mais, definida em lei federal. O PL já foi aprovado pelo Senado.

"Quanto à PEC 13/2021, vejo que a matéria está bem encaminhada. Acho que até o final do mês podemos ter essa emenda aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, para o financiamento do transporte, ainda há um caminho pela frente. Não vejo que, nos próximos dias, isso pode ser resolvido", prevê o prefeito.

De acordo com a prefeitura, o impacto financeiro dessa isenção é de R$ 75 milhões por ano em Porto Alegre. O município afirma que, atualmente, o benefício é custeado pelos passageiros pagantes da capital. O grupo isento representa 8% dos passageiros brasileiros, em média.

A agenda do prefeito em Brasília incluiu reunião, ainda nesta manhã, com a Secretaria Executiva da Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) sobre a reforma tributária, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Essa reforma tributária prejudica os municípios maiores, porque ela retira a autonomia do imposto sobre os serviços na cidade — e esse é o imposto que mais cresce. Tirando esse imposto dos municípios, sabe quem vai pagar a conta? O povo, porque vamos ter menos serviços na cidade", declara, em vídeo.

A votação da PEC 110/2019, que propõe a reforma, estava prevista para às 10h desta quarta. Contudo, a sessão foi cancelada pelo presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), por falta de quórum.

Nesta tarde, Melo vai à Câmara Federal para acompanhar a comissão da PEC 13/2021. Na quinta-feira, dia de retorno a Porto Alegre, ele dá continuidade aos encontros para abordar questões municipais com entidades federais.