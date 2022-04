Mutirão de serviços sociais e de saúde chega ao Rubem Berta nesta sexta

A comunidade do Loteamento Irmãos Maristas, no bairro Rubem Berta, recebe um mutirão de serviços nesta sexta-feira (8) — a Ação Cidadão, realizado pela prefeitura de Porto Alegre através do gabinete da primeira-dama.

O grupo prestará atendimento e vai cadastrar pessoas que precisam de doações e auxílio. O mutirão desta semana será aberto ao público e pode ser transferido em caso de chuva.

O Gabinete Itinerante realiza ações sociais para atender famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social, mapeando regiões que necessitam de apoio e amparo social.

Confira os serviços que serão oferecidos