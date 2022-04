Orla do Guaíba inaugura programa inédito de reciclagem e conscientização ambiental

Um dos principais cartões postais da capital gaúcha agora é mais verde. Esta terça-feira (5) marca o Dia Mundial da Água e, também, o lançamento oficial do primeiro programa de sustentabilidade contínua da Orla do Guaíba — o Recicla Guaíba.

Previsto para durar pelo menos 35 anos, o projeto envolve uma série de ações voltadas à reciclagem e educação ambiental, que abrangem dois pontos da Orla: o Trecho 1 e o Parque Harmonia, em Porto Alegre. A iniciativa é fruto da parceria entre a startup carioca Polen e a concessionária GAM3 Parks, que administra os locais.

Às 15h desta terça, voluntários da ONG Lixo Zero e calouros da UniRitter realizarão um mutirão de limpeza no local. Então, a partir das 17h, ocorre o lançamento oficial do Recicla Guaíba, com a presença do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Segundo as empresas, entre as ações está a instalação de 56 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de resíduos recicláveis ao longo dos trechos. O programa é inspirado no modelo adotado pelo Rio de Janeiro, com o Recicla Orla — também desenvolvido pela Polen.

Ainda em abril, serão implementados quatro coletores móveis, que estarão na avenida Edvaldo Pereira Paiva aos finais de semana e eventos da região. Em um segundo momento, ainda sem previsão de data nem localização específica, entram os PEVs fixos nos restaurantes e quiosques do Trecho 1.

As ações de conscientização, denominadas "clean up", ocorrerão em datas pré-estabelecidas em um calendário, que atualmente é desenvolvido pela coordenação do Recicla Guaíba. O formato será revelado em breve, afirmam as empresas.

Orla gera mais de três toneladas de lixo por dia

Segundo a GAM3 Parks, o lixo gerado pela ação dos bares, restaurantes, ambulantes e pelo público somam mais de 3 toneladas diárias. No fim do mês, a conta é de 100 toneladas de resíduos produzidas na Orla do Guaíba.

Contudo, esse volume de lixo pode movimentar a roda econômica local no futuro. Já implementada em outras cidades, uma solução da Pólen que transforma o lixo em uma espécie de "moeda digital" está nos planos do Recicla Guaíba — os créditos de carbono.

Os créditos de carbono já são tendência global e protagonizaram debates na COP-26, Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). A ideia é incentivar o mercado a adotar processos mais sustentáveis e, assim, frear as consequências da mudança climática.

Na Orla do Guaíba, os resíduos serão coletados e separados por tipo em uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Então, serão vendidos pelos operadores para a indústria, onde serão transformados em matéria-prima para outros produtos.

As notas fiscais eletrônicas geradas nessas comercializações serão validadas, registradas via blockchain e, assim, transformadas nos créditos de logística reversa.

Cada quilo de material reciclado equivale a 1 crédito de logística reversa. De acordo com os criadores do projeto, as moedas serão totalmente rastreáveis e impossíveis de serem duplicadas.

O público poderá interagir com QR Codes dispostos em cada PEV para acessar informações sobre o lixo coletado e tratado no Recicla Guaíba, assim como a devida destinação. Futuramente, os dados estarão disponíveis no site oficial do projeto.