Lombadas eletrônicas serão substituídas em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre irá substituir 29 controladores eletrônicos de velocidade do tipo fixo redutor - lombada eletrônica - por novos e mais modernos equipamentos. O prazo de instalação dos aparelhos é para até o final de maio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), os novos medidores passam a atuar como câmeras de videomonitoramento com capacidade de leitura de placas através do sistema OCR (Optical Character Recognition), que identifica veículos em situação de furto ou roubo e possibilita a integração com o sistema de cercamento eletrônico da cidade.

Os pontos de instalação dos equipamentos são definidos conforme estudos técnicos, em locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade.

O diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Paulo Ramires, destaca os motivos para a modernização. “Os sinistros de trânsito ainda são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, e o desrespeito aos limites de velocidade estabelecidos têm relevância nestes dados tão preocupantes. A conscientização dos condutores sobre perigos do excesso de velocidade é fundamental para a redução deste número de vítimas”, afirma Ramires.