Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul podem ter pancadas de chuva nesta terça-feira

A umidade estará muito presente nesta terça-feira (5), gerando nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece em alguns momentos e a tendência é de tempo mais aberto do Centro ao Sul do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Da tarde para a noite, novas áreas de instabilidade avançam pelo Norte da Argentina na direção do Estado e trazem pancadas de chuva na Metade Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul. A temperatura fica amena em grande parte das regiões. A temperatura mínima deverá ocorrer na Campanha com marcas ao redor de 10°C. Já a máxima deve ocorrer no Oeste ficando ao redor de 28°C.

A semana será marcada pela presença de nuvens na Capital. A umidade ficará em alta e irá propiciar períodos de tempo fechado alternando com momentos de sol. A chuva retorna entre a quinta e a sexta-feira (8) e poderá ser forte. A temperatura tende a ficar amena em grande parte da semana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira