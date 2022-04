Ações de controle contra a dengue chegam a cinco bairros de Porto Alegre nesta terça

Dando continuidade às ações de controle ambiental para reduzir o risco de transmissão do vírus da dengue em Porto Alegre, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atuarão nesta terça-feira (5) em cinco bairros da cidade: Ponta Grossa, Cavalhada, Cidade Baixa, Menino Deus e Cristo Redentor.

O trabalho será realizado entre 8h30min e 17h e busca identificar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença por meio da picada. Segundo a prefeitura, esses bairros foram definidos conforme informações do último boletim epidemiológico, que identificou alta infestação de mosquitos Aedes Aegypti nas regiões.

“A população tem um papel fundamental para evitar pontos que acumulem água nas residências e pátios”, destaca o coordenador da Unidade de Vigilância Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde, Alex Lamas.

Diante da circulação viral, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde orientam a população, fazem busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos.

Ao identificarem focos irregulares de lixo, as equipes notificam o proprietário do imóvel ou o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), conforme a situação.

Porto Alegre contabiliza 608 casos já confirmados de dengue em 2022, sendo 592 contraídos na cidade. Os casos são registrados em todas as regiões, com prevalência nos distritos sanitários Leste e Centro Sul, com 356 e 72 casos, respectivamente. No último sábado (2), foram visitados 1.080 imóveis em 32 bairros no Dia D contra a Dengue.

Nesta quarta (5), o trabalho prossegue pelos bairros Morro Santana, Rio Branco e Santa Cecília.