Manutenção em estações causará falta de água em 22 bairros de Porto Alegre nesta terça

A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São Manoel, em Porto Alegre, receberá nesta terça-feira (5) uma manutenção programada feita pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Aproveitando a área de abrangência do desabastecimento, outros serviços serão realizados em conjunto em unidades do Dmae na Zona Leste. O trabalho causará desabastecimento de águam em 22 bairros da capital gaúcha.

O fechamento da água começa à meia noite de terça-feira para secar a rede até o início dos trabalhos às 8h. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer a partir da noite de terça, podendo se estender durante toda a quarta-feira (6) com retorno mais demorado nas partes altas.

No total, de acordo com o Dmae, serão 12 horas de serviços, com mais de 50 milhões de litros de água que deixarão de ser bombeados.

Confira os bairros que terão o abastecimento interrompido: