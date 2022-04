RS terá instabilidade com chuva e até granizo em regiões isoladas

O Rio Grande do Sul terá instabilidade em boa parte da semana, com chuva forte e até granizo em algumas regiões isoladas, os serviços de meteorologia.

A instabilidade se mantém presente na Metade Norte do Estado, com períodos de chuva forte em pontos isolados, diz a Metsul. O acumulado de precipitação poderá somar ao redor de 50 milímetros (mm) nas áreas.

No Sul e Oeste, a tendência é de melhoria do tempo, porém a umidade segue em alta e mantém a cobertura de nuvens alternando com algumas aberturas de sol, detalha a Metsul.

Com o céu nublado a encoberto na grande maioria das regiões a temperatura oscila pouco ao longo desta segunda no Rio Grande do Sul. Entre a terça e a quarta, o sol predomina entre nuvens e a temperatura sobe mais durante as tardes.

A jornada terá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura fica amena e oscila pouco. Na terça-feira e quarta o sol predomina com expectativa de maior aquecimento. Entre a quinta e a sexta a instabilidade retorna com chuva e há potencial para voltar a chover forte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê até a manhã desta segunda-feira (4) chuvas com intensidade de moderada a forte, "com possibilidade de queda de granizo, possíveis trovoadas e rajadas de vento entre 60 Km/h e 90 Km/h, em áreas isoladas do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina".