Mobilização do Cpers em Porto Alegre faz críticas a Leite e cobra reposição de 33,24%

deixou o comando do Piratini nesta quinta (31) Mais de mil educadores, segundo estimativas do Cpers-Sindicato, participaram na tarde desta sexta-feira (1) da primeira assembleia geral presencial da categoria desde o início da pandemia. A mobilização, realizada ao ar livre, na praça em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, cobrou reposição salarial justa, criticou a condução da política educacional na gestão do governador Eduardo Leite- que renunciou ao mandato e- e organizou a pauta de reivindicações do grupo.

Entre as críticas, a direção do Cpers destacou "a farsa dos 32% de reajuste", a desvalorização de funcionários de escola e aposentados, a falta de paridade salarial, a reforma do Ensino Médio e o desmonte do IPE.

Com faixas, cartazes e materiais que apontavam "mentiras" de Leite, o movimento tachou o ex-governador de "inimigo da educação, que finge pagar o piso". Os educadores defendem um reajuste de 33,24% para toda a categoria. "O salário que ele nos paga é vergonhoso", disse a presidente da entidade, Helenir Schürer, ao discursar no evento e reforçar a luta por salário digno e respeito.

Presidente do Cpers, Helenir Schürer, comandou a mobilização da categoria. Fotos: Caco Argemi/Cpers/Divulgação/JC

Durante a mobilização também foi elaborada uma carta-compromisso, que será encaminhada aos candidatos ao governo do Estado, pedindo comprometimento em resgatar as perdas salariais acumuladas pelos profissionais da educação nos últimos sete anos.

Após as manifestações, o grupo saiu em caminhada pela avenida João Pessoa, no bairro Santana, até o Palácio Piratini, no Centro Histórico, onde o ato prosseguiu com nova fase de discursos, proferidos diretamente de um trio elétrico, estacionado em frente à sede do Executivo.

O ato do Cpers prestou ainda homenagem aos professores e funcionários da educação que morreram em decorrência da Covid-19.