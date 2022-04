Estação de reciclagem permanece até 10 de abril no Centro de Porto Alegre

Pela segunda vez, Porto Alegre recebe o Braskem Recicla, estação de reciclagem e educação ambiental, construída inteiramente com plástico de pós-consumo. Com o objetivo de mostrar a facilidade e simplicidade no descarte de resíduos, além da conscientização, a mobilização ocorre diariamente até o dia 10 de abril, das 9h às 17h, na Praça Montevideu, no Centro.

Plástico, papel, óleo de cozinha, eletrônicos, metais e vidro são alguns exemplos de resíduos que serão coletados pela estação. A meta é coletar 3 toneladas de resíduos para a Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão.

“Nessa segunda edição em Porto Alegre também vamos reforçar como é possível o reaproveitamento do plástico, fechando um ciclo da economia circular com grande impacto positivo para toda a sociedade e contribuindo para um futuro mais sustentável", explica a diretora de Marketing e Comunicação da Braskem, Ana Laura Sivieri.

Diferentemente da primeira ação, a startup baiana Solos, que desenvolve soluções inteligentes para gestão de resíduos, está capacitando os integrantes das cooperativas de catadores de Porto Alegre. O processo de capacitação, que ocorreu de forma on-line, contou com cinco temas: sustentabilidade, economia circular, pós-consumo e reciclagem, inovações no pós-consumo e preparação para o Braskem Recicla.

"Cada um fazendo um pouquinho a gente vai chegar longe. Hoje, temos muito mais gente se importando com o planeta, com o material que consome e com o destino correto do plástico, que é a nossa matéria-prima. Eu estou feliz, eu estou empolgada como sempre com as capacitações", relata a tesoureira da Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão, Eduarda Sant' Anna.

Durante os dez dias de atuação, a estação funcionará com um estímulo para que a população comece a aderir iniciativas permanentes que já ocorrem na cidade. Esse estímulo será através de coletas inerentes em estabelecimentos, jogos interativos para crianças e a divulgação de informações sobre pós-consumo de embalagens e o ciclo do plástico.

Sinplast, prefeitura de Porto Alegre e DMLU são apoiadores do projeto

O Braskem Recicla é uma iniciativa da Solos, com patrocínio da Braskem, e conta com apoio do Sinplast, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A primeira edição do projeto esteve na Orla do Guaíba. Durante mais de duas semanas, entre 27/11 e 12/12, o projeto arrecadou uma tonelada de resíduos, gerando renda para a Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão. Passaram pelo local mais de 1.500 pessoas.