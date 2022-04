Após desocupação por estudantes, antigo prédio da Smic será demolido em Porto Alegre

ocupavam o antigo prédio da Smic desde o início de março Os estudantes indígenas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) quedeixaram o local nesta sexta-feira (1º). A Procuradoria-Geral do Município (PGM) informou à Justiça Federal a desocupação, e o prédio do Município será demolido. Até que seja feita a demolição, a Guarda Municipal fará o patrulhamento do local.

Em audiência de mediação solicitada pelo Município e realizada no dia 25 do mês passado, a Ufrgs havia anunciado que destinaria um imóvel da universidade para a implementação de uma casa do estudante indígena. A audiência ocorreu no âmbito da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município, que tramita na 9ª Vara Federal de Porto Alegre.

Construído há mais de 40 anos e sem uso há cinco anos, o antigo prédio da Smic não apresenta condições para utilização, de acordo com a prefeitura. Conforme vistoria realizada no dia 10 por engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o prédio deve ser fechado imediatamente ao uso público porque “não apresenta segurança em relação a estrutura nem condições de habitabilidade em função, especialmente, das patologias observadas e documentadas no presente relatório”.