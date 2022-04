Nova etapa do Avançar na Saúde terá investimento de R$ 120 milhões

sua última pauta como governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Nesta quinta-feira (31), emanunciou ao lado da secretária de Saúde, Arita Bergmann, a terceira fase de investimentos no programa Avançar na Saúde. Ao todo, o programa irá investir R$ 469,1 milhões, até o final de 2022, na rede de atenção à saúde. Deste total, R$ 349,1 milhões já foram aplicados nas duas etapas anteriores. O anúncio desta quinta-feira engloba as seguintes áreas: “Rede Bem Cuidar” e “Rede Hospitalar”.

“Cada uma das etapas foi puxando outros projetos. Todo mundo estava desacostumado a realizar projetos apresentados pelo Estado. Vamos falar a verdade, ninguém tinha expectativa que o governo do Estado pudesse apoiar reformas e novos equipamentos. O esperado era que se pagasse o que é devido, nós fomos além”, comenta o governador.

Mais uma vez, os hospitais gaúchos serão beneficiados dentro do programa Avançar na Saúde. Nesta terceira etapa, serão investidos R$ 120 milhões, dos quais R$ 100 milhões serão direcionados para o fortalecimento de 28 hospitais. O programa prevê obras, aquisição de equipamentos, atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) e melhorias da rede materno-infantil.

Para “Rede Bem Cuidar” serão destinados R$ 20 milhões, em 76 municípios. De acordo com a secretária Arita Bergmann, essas cidades já tinham apresentado projetos, planilhas e registro de imóveis, portanto, estão aptas para executar os projetos. Até o momento, 428 municípios aderiram à rede, “observamos que a dificuldade de ter uma equipe completa foi um dos elementos que fez com que a adesão não fosse de 100% dos municípios. Por se tratar de uma política nova, com conceito novo de estruturar a Atenção Primária em Saúde, onde a população participa opinando no modelo de serviço que quer para sua comunidade, já é um processo diferenciado”, explica.

Na ocasião, além da apresentação de dados e investimentos, Arita prestou uma homenagem a Leite. “Essa nova missão nos dá esperanças de que podemos continuar sonhando com um Brasil mais plural, com mais justiça e igualdade. A sua decisão nos enche de coragem e orgulho”, diz.