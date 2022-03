Obra do reservatório R1 da macrodrenagem do Arroio Areia atinge 96% de execução

O reservatório R1 da macrodrenagem do Arroio Areia, localizado na Praça Doutor Lopes Trovão, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre, atingiu 96% de execução. A estrutura em concreto armado fechada e subterrânea tem capacidade para armazenar quase 7 mil metros cúbicos de água da chuva.

A obra faz parte do conjunto de 26 intervenções realizadas pela prefeitura da Capital com o objetivo de amenizar alagamentos históricos nas zonas Norte, Noroeste e Leste.

Atualmente, a obra de drenagem está concluída e já em funcionamento. Os trabalhos estão na fase de requalificação urbana e paisagística da praça, que terá playground, quadra poliesportiva e academia ao ar livre, além de piso tátil, garantindo a acessibilidade do local. No momento, a escadaria está sendo finalizada e, após essa etapa, serão instalados os brinquedos e o mobiliário da praça.

O diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia, destaca as mudanças que são percebidas no entorno. "Já pode ser percebida pelos moradores da região a diminuição de água que fica nas ruas em dias de chuva forte, pois o reservatório contribui fazendo a retenção e escoando lentamente", afirma Garcia.

A obra beneficiará diretamente cerca de 18 mil habitantes dos bairros Vila Jardim e Chácara das Pedras e tem investimento de mais de R$ 6 milhões. O consórcio ACA Brasil/Angolaca/ACA/RGS/Dolphin é responsável pela execução.