Incêndio atinge fábrica de calçados em Novo Hamburgo

A fábrica de calçados que é dona da marca Luz da Lua, com sede em Novo Hamburgo, foi atingida por um grande incêndio na tarde desta quinta-feira (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado, e as equipes estão no local em atendimento realizando uma operação de busca.

Até o momento, não há registro de feridos.

Segundo a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, cerca de 350 pessoas eram empregadas no prédio atingido pelo fogo. O edifício em questão é a sede da empresa, onde é realizado o desenvolvimento de coleções e a administração central.

A marca é possui uma rede de lojas franqueadas em todo o país, e é bem conhecida no mercado gaúcho, com lojas com suas linhas de produtos de caçados a acessórios, como bolsas. possui uma rede de lojas franqueadas em todo o país, para a qual é destinada a maior parte da produção