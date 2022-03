Edital para realizar obra na RS-118 já tem proposta vencedora

Foi escolhida a proposta que venceu o edital realizado pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic) do Estado para realização de obras de melhorias na rodovia RS-118. A proposição vencedora foi oferecida pela Sultepa Construções e Comércio LTDA, com valor um pouco superior a R$ 28 milhões. A empresa deverá construir um viaduto no quilômetro nº 21 da rodovia, entre Sapucaia do Sul e Gravataí.

“A empresa Sultepa Const e Com LTDA foi declarada vencedora com o valor de R$ 28.057.471,94, o menor valor global dentro do critério de aceitabilidade de preços que atendeu as demais exigências do edital”, informa em nota a Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic) do Governo do Estado.

“Com a publicação, foi aberto período para recursos, mas nenhum recurso foi apresentado. Com isso, o projeto será encaminhado à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) para avaliação. Assim que retornar, se não for registrado nenhum apontamento, o processo é homologado”, complementa o comunicado.

Após a homologação do resultado final e a assinatura dos contratos por todas as partes, as obras no local poderão ter início.