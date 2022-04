Crianças e adolescentes com deficiência sofrem duas vez mais violência

Uma em cada três crianças e adolescentes portadoras de deficiência motora, sensorial ou cognitiva já sofreu algum tipo de violência. O dado faz parte de uma pesquisa publicada no último dia 15, no periódico especializado The Lancet Child & Adolescent Health.

No mundo, 31,7% das crianças e adolescentes de 0 a 18 anos foram vítimas de violência, seja ela física, psicológica ou sexual. De acordo com a pesquisa, o risco de uma criança ou adolescente com deficiência ser vítima de uma agressão é duas vezes maior em comparação àquelas que não possuem deficiência.

Em 2013, crianças e adolescentes com deficiência sofreram agressões com um risco 3,7 vezes maior e uma estimativa de prevalência de 26,7%, segundo dados do relatório sobre violência da Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, em menos de dez anos, houve um aumento de 5% na taxa de prevalência, apesar do risco relativo de sofrer violência ser menor do que o encontrado antes no relatório da OMS, por incluir mais países na amostra.

A pesquisa do tipo metanálise foi baseada em 386 artigos publicados contendo as palavras "deficiência", "violência", "crianças" e "adolescentes" nas línguas inglesa e chinesa de agosto de 2010 a setembro de 2020. Os estudos que não possuíam dados sobre o tipo de violência sofrida ou de deficiência portadora foram excluídos. Conforme o levantamento, foram identificadas 16,8 milhões de crianças e adolescentes com deficiência, de 25 países, que haviam sofrido algum tipo de violência.

Crianças com deficiência mental (34,4%) ou com algum impedimento cognitivo ou de aprendizado (33%) são as que mais sofrem violência, enquanto as portadoras de deficiências sensoriais (27,4%), físicas (25,6%) ou de doenças crônicas (20,5%) são relativamente menos vulneráveis.

Quanto aos tipos de violência mais comuns sofridos por esses indivíduos, o maior número de registros reporta violência emocional (36,2%), seguida por física (31,7%), negligência ou abandono (19,4%) e, por fim, sexual (11,3%).

Segundo a pesquisa, quatro em cada dez crianças e adolescentes com deficiência sofrem agressão de seus colegas. O bullying (37,7%) e o cyberbullying (23,4%) são os tipos mais frequentes de violência nesse contexto.

Em 14,4% dos casos, os agressores são identificados em contatos íntimos

Além de adultos que praticam maus-tratos (26,4%), em 14,4% dos casos, os agressores são identificados em contatos íntimos. Dessa forma, o risco de sofrer violência física, emocional ou sexual pelos parceiros é cerca de quatro vezes maior em adolescentes com deficiência do que entre aqueles que não são portadores de necessidades especiais.

A estimativa de violência nesse grupo de indivíduos com algum tipo de vulnerabilidade possibilita identificar fatores que podem estar ligados ao problema e, assim, criar políticas públicas voltadas para as potenciais vítimas. Na última década cresceram os estudos que buscam traçar os indicadores de violência em crianças e adolescentes com deficiência, o que ajuda a identificar como esse grupo é hoje um dos que mais estão sujeitos a esse tipo de abuso.

"Por que o risco é maior nesse grupo? Essas crianças têm dificuldade de se comunicar e de serem levadas a sério por portarem alguma deficiência cognitiva, por às vezes estarem institucionalizadas e, por isso, serem consideradas mais violentas e problemáticas", explica o psicólogo Denis Ferreira, professor do Centro Universitário Várzea Grande, em Cuiabá, e doutorando em Saúde Coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. "Uma criança que é surda e muda, por exemplo, não vai conseguir comunicar que sofre violência sexual, e isso é usado pelos agressores", argumenta.

Como em quase todos os indicadores de saúde, a pesquisa apontou também índices mais altos de violência em países de renda média e baixa em comparação aos países de renda mais alta. "Costumo dizer que a violência não é só um tiro ou uma facada, é também a desigualdade, a falta de acesso à escola, à saúde, aos direitos. Com crianças e adolescentes com deficiência não é diferente, especialmente em um contexto em que muitos não têm sequer acesso aos espaços de educação ou de cuidado", avalia o psicólogo.

Cerca de 11,2% das crianças e adolescentes em todo o mundo possuem alguma deficiência

De acordo com um levantamento de 2020, cerca de 11,2% das crianças e adolescentes em todo o mundo possuem alguma deficiência mental, sensorial ou epilepsia grave.

Segundo a pediatra e responsável pelo ambulatório pediátrico de doenças crônicas e complexas do Instituto da Criança, ligado ao Hospital das Clínicas de São Paulo, Maria Lúcia Bourroul, esses índices de violência são alarmantes e expõem outro obstáculo, o olhar médico.

"Em nosso ambulatório são raros os relatos de violência sofridos pelos nossos pacientes. Isso significa que não existem? Não, é preciso considerar que muitas vezes para identificar uma agressão é preciso um olhar especializado do pediatra sobre como aquele adoecimento pode estar ligado a um passado de violência ou abuso", afirma.

Com frequência, pais ou cuidadores estão esgotados por conta das necessidades especiais da criança, o que pode levar a uma negligência. Essa negligência pode ser emocional, psicológica.

Para a pediatra, os números devem estar subnotificados, especialmente para as violências do tipo emocional. "Além do levantamento da OMS, temos hoje dados que uma em cada dez famílias tem uma pessoa portadora de deficiência. É um contingente enorme de pessoas para ser ignorado e violentado".