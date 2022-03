Incêndio atinge food hall Vila Roubadinhas, em Porto Alegre

O food hall Vila Roubadinhas, localizado no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, foi atingido por um incêndio em uma de suas operações gastronômicas, que acabou atingindo outras duas, na madrugada desta quarta-feira (30). Os bombeiros foram ao local e conseguiram conter o fogo. Não haviam pessoas no complexo no momento do incêndio, portanto, não há feridos.