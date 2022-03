Último dia de março no RS deve ter chuva forte, ventos de até 90 km/h e até geada

Temporal, com ventos de até 90 km/h, e até geada podem ser registrados no último dia de março no Rio Grande do Sul. A previsão aponta para condições meteorológicas favoráveis a estas ocorrências até esta quinta-feira (31).

Em notas com avisos especiais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a incidência de chuvas com intensidade "moderada à forte, possíveis trovoadas e rajadas de vento entre 60 Km/h e 90 Km/h em áreas isoladas do Norte do Rio Grande do Sul".

O Inmet também alertou que há possibilidade de formação de geada entre as 5h e 9h desta quinta em áreas isoladas da Campanha e Serra do Sudeste.