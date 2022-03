Temporal causa queda de energia elétrica em Porto Alegre e Região Metropolitana

O temporal deixou residências sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira (30) na Região Metropolitana de Porto Alegre. As cidades de Pelotas e Rio Grande, onde a tempestade foi mais intensa, também tiveram o fornecimento interrompido.

Segundo a CEEE Equatorial, foram registradas ocorrências pontuais relacionadas aos ventos e chuvas fortes, principalmente nas cidades da região Sul do Estado. Quedas de árvores e outros objetos sobre a rede elétrica também prejudicaram o fornecimento de luz.

As equipes da CEEE operam na reconstrução do sistema elétrico e no restabelecimento do serviço à população afetada. A companhia ainda afirma que, apesar das circunstâncias, as unidades operam com normalidade.