Há risco para temporais em regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (30) e provoca chuva com temporais desde a madrugada, sobretudo, nas Metades Oeste e Sul. A chuva se espalha rápido e até o começo da tarde e irá predominar em grande parte das regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Sul e Oeste do Rio Grande do Sul ocorrem melhorias no tempo à tarde e declínio acentuado da temperatura. Entre o Centro e o Norte, o destaque é a chuva que poderá ser volumosa em alguns pontos. Há risco de vendavais isolados, com muitos raios e potencial para queda isolada de granizo. Em muitas regiões a temperatura mínima se dará à noite por conta da chegada do ar polar.

O tempo fica instável com chuva a qualquer hora em Porto Alegre. Pode chover forte e não se descarta a possibilidade de temporais isolados. A temperatura despenca da tarde para a noite. A quinta e a sexta-feira (1) terão tempo firme com sol e maior amplitude térmica. No fim de semana esquenta mais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 14ºC