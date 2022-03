Quadrilátero do Centro Histórico é preparado para início de obras

A prefeitura de Porto Alegre deu início aos preparativos para as obras de revitalização do Quadrilátero Central, no Centro Histórico. Os serviços começam em abril e irão interferir na rotina da zona de maior circulação de pessoas da Capital. Nessa segunda-feira (28), a prefeitura iniciou a realocação dos ambulantes na rua dos Andradas, entre a General Câmara e a Dr. Flores.

Segundo a prefeitura, o diálogo com os ambulantes tem sido estabelecido desde novembro de 2021, afim de informar sobre as mudanças que serão feitas no Centro Histórico a partir do próximo mês. Em março, foram realizadas abordagens para explicar sobre a revitalização do Quadrilátero Central e cadastrar os ambulantes no banco de dados da prefeitura.

Ao todo, 225 pessoas foram incluídas no sistema, conforme informações do município. A realocação dos ambulantes deve ocorrer durante o período de obras, que tem prazo de 18 meses para conclusão.

A prefeitura afirma que a realocação desses trabalhadores tem o mesmo perfil da que já ocorreu no Largo Glênio Peres, no início do ano, onde foram disponibilizadas oportunidades de recolocação no mercado de trabalho.

O secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos e coordenador do Centro+, Cezar Schirmer, afirma que a realocação é feita por conta da complexidade das obras na região. “Existem duas questões: a primeira é que o poder público compreende a realidade social e trabalha para dar opções, ofertando novas oportunidades de geração de renda. A segunda é que não há como os ambulantes permanecerem nos locais que hoje ocupam, por causa da dimensão das intervenções que serão realizadas no Quadrilátero Central. É uma obra complexa, que alterará toda a rotina da região”, explica o secretário.

A prefeitura oferece aos ambulantes o acesso a microcrédito, a possibilidade de ocupação de salas comerciais no Centro Popular de Compras (Camelódromo/POP Center), um novo espaço no Viaduto da Conceição e encaminhamento ao Sine Municipal, onde são oferecidos cursos e oficinas de capacitação profissional e o direcionamento a entrevistas de emprego.

Obras no Quadrilátero

O investimento para as obras na região é de R$ 16 milhões, com recursos oriundos do financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) destinado ao Programa Orla POA, iniciativa coordenada pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e operacionalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI).

Ruas que serão revitalizadas e urbanizadas: