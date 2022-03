Ufrgs investe R$ 12,5 milhões em modernização do Centro de Microscopia e Microanálise

Com investimentos de 12,5 milhões em equipamentos de última geração, o Centro de Microscopia e Microanálise (CMM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) se tornará um dos quatro centros mais modernos do País na área.

Com recursos integralizados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e gerenciados pela Fundação de Apoio da UFRGS (Faurgs), serão adquiridos microscópios eletrônicos de transmissão de ponta, fabricados pela empresa japonesa Jeol.

Segundo a universidade, a modernização garantirá ao CMM capacidade de atender solicitações de outras universidades, centros de pesquisa ou empresas nacionais e do Exterior. O coordenador do projeto, o professor e doutor em Ciências pela Ufrgs Paulo Fichtner ressalta que a modernização do laboratório vai alavancar o trabalho na área.

“A utilização dos novos equipamentos vai representar um salto de qualidade em todas as pesquisas. Além de promover novas soluções para a indústria, já que hoje, no País, existe uma demanda reprimida”, disse.

Ao longo do ano, a universidade promoverá encontros, palestras e reuniões com o governo do Estado para fomentar a estrutura de incentivo e a captação de seu corpo técnico, para que o trabalho do laboratório atinja o máximo de eficiência e retorno em áreas comomedicina, biociências, odontologia, metalurgia e química.

Os atuais aparelhos de microscopia do CMM, que serão substituídos, já estão destinados à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que passa a compor a frente de análises em conjunto com a Ufrgs.