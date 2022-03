Homicídio em terra indígena de Passo Fundo é investigado em operação da PF

A Polícia Federal (PF) está apurando o homicídio de um indígena na Terra Indígena Nonoai, da região de Passo Fundo, na manhã desta terça-feira (29). Denominada "Guerra dos Tronos", a operação deflagrada ainda contempla a tentativa de homicídio de duas pessoas não indígenas.

Todos os crimes ocorreram em 2021, durante um conflito que abrange as diversas aldeias da região. Os policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão nas aldeias Pinhalzinho (Planalto) e Bananeiras (Gramado dos Loureiros) expedidos pela Justiça Federal de Passo Fundo.

A ação desta manhã envolve 50 policiais, apoiados por integrantes do 3º Batalhão de Polícia de Choque, do Comando Regional do Policiamento Ostensivo Fronteira Noroeste, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Força Nacional de Segurança, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil.

Os crimes

Os casos investigados pelas forças de segurança aconteceram na noite de 14 de novembro de 2021.

Dentro de um veículo, os autores do crime dispararam diversas vezes contra uma residência às margens da rodovia ERS-324, que integra a Terra Indígena. Um indígena presente no local foi morto pelo grupo.

Em resposta, as vítimas organizaram uma manifestação na ERS-324, na altura da aldeia Pinhalzinho. A rodovia foi bloqueada e o grupo atirou com arma de fogo contra um veículo que trafegava no trecho - uma pessoa ficou ferida gravemente.

As informações são da PF.

Entenda o conflito na Terra Indígena Nonoai

Historicamente, a Terra Indígena Nonoai teve apenas um cacique. No ano passado, contudo, um grupo dissidente foi formado na aldeia Pinhalzinho e declarou independência.

Os integrantes escolheram, então, um novo cacique para a nova aldeia. Assim começou a disputa pela posse da terra.

Os 16 mil hectares da Terra Indígena Nonoai contemplam os municípios gaúchos de Gramado dos Loureiros, Planalto e Rio dos Índios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área é habitada por 2.638 pessoas dos povos Guarani, grupos Mbya e Ñandeva, e Kaingang.