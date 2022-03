Dmae começa dragagem do Arroio Dilúvio em licitação de R$ 9 milhões

Depois de três anos, os resíduos do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, começaram a ser retirados. Os trabalhos de dragagem começaram na segunda-feira (28), em ação do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Os serviços são realizados pelo consórcio Suldrag, em licitação de R$ 9 milhões.

A limpeza abrange a bacia de detenção do Parque Marinha do Brasil, junto à Casa de Bombas (nº 12), e na avenida Ipiranga, entre as avenidas Salvador França e Cristiano Fischer. Segundo o Dmae, na medida em que os trabalhos avançam, os próximos pontos serão anunciados.

Já foram retirados objetos descartados indevidamente, como uma bicicleta, pneus e um carrinho de supermercado. Somente no Arroio Dilúvio, da avenida Antônio de Carvalho até a foz no Guaíba, a prefeitura prevê a dragagem de 200 mil m² de resíduos em 6 quilômetros de extensão.

A estimativa para o primeiro ano de serviço é de que sejam removidos 250 mil metros cúbicos de resíduo, equivalentes a 100 piscinas olímpicas com 2,5 milhões de litros. O contrato com o consórcio pode ser renovado a cada 12 meses por até 5 anos.

A licitação também contempla o desassoreamento de 15 quilômetros de valas na Zona Leste, mais as bacias de detenção abertas no Parque Marinha do Brasil e nos condomínios Rossi 1 e 2, afirma o Dmae.

As equipes podem trabalhar nos locais entre 8h e 16h, autorizadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Um terço da pista, junto ao arroio, está bloqueada parcialmente. Ainda está permitido o transporte do material removido até o destino final entre 20h e 6h da manhã.

A dragagem deve compreender toda a Bacia do Arroio Dilúvio, incluindo os arroios arroios Cascata, Mato Grande, Moinho, Taquara e Mem de Sá, reservatórios e bacias de amortecimento localizados nas zonas Leste e Centro da capital gaúcha - a área abrange cerca de 450 mil habitantes, segundo a prefeitura.

Limpeza estava prevista para fevereiro

O início dos serviços da Suldrag estava previsto para fevereiro deste ano na foz do arroio, ao lado do anfiteatro Pôr do Sol. Foi realizado cercamento do canteiro de obras para permitir o tráfego de máquinas e caminhões.

Contudo, os trabalhos foram suspensos devido à presença de cágados na região, notificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). De acordo com a prefeitura, a dragagem no ponto será reavaliada no cronograma após adaptação do projeto inicial e liberação ambiental.

Trabalhos parados há 3 anos

As últimas ações de dragagem do Arroio Dilúvio, assim como o desassoreamento, foram realizadas entre 2018 e 2019. Foram retiradas 23 toneladas de resíduos, como lodo, areia, pneus e lixo doméstico.

Os trabalhos foram iniciados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e continuados pelo Dmae em 2019, quando incorporou o serviços pluviais.

Foi firmado contrato com a empresa FF Maraskin para realizar a limpeza. Contudo, o contrato foi encerrado unilateralmente no fim de 2020, devido à má prestação de serviço.