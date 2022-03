A temperatura irá ficar ao redor dos 30ºC em muitas cidades do RS nesta terça-feira

Nesta terça-feira (29), uma corrente de vento Norte comanda o padrão de temperatura no Rio Grande do Sul com previsão de um rápido aquecimento. O dia em grande parte terá o domínio de uma massa de ar seco com expectativa de sol e aumento de nuvens no fim da tarde. A temperatura irá ficar ao redor dos 30°C em muitas cidades. As informações são da Metsul Meteorologia.

A aproximação de uma frente fria poderá provocar chuva isolada e passageira em municípios de fronteira com o Uruguai. Na quarta-feira (30), o tempo muda no Rio Grande do Sul com a previsão de eventos de chuva forte e temporais que farão com a temperatura suba pouco a tarde.

A Capital terá amplas aberturas de sol e grande oscilação térmica nesta terça-feira (29). O vento predomina fraco do quadrante Norte. Amanhã o tempo ficará instável com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura oscila pouco e cai mais no turno da noite. Na quinta e sexta-feira (1) terão tempo ensolarado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 14ºC