Acidente deixa seis mortos na BR-290 em Rio Pardo nesta madrugada

Um acidente envolvendo dois ônibus, um carro e uma carreta na BR-290, em Rio Pardo, deixou vítimas na madrugada desta segunda-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-RS), seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

A colisão ocorreu no quilômetro 235 da BR-290 em torno das 00h30min, envolvendo um micro-ônibus Renault Master, um ônibus Marcopolo, um carro Fox e uma carreta Volvo de transporte de lenha.

A carreta, que vinha de Guaíba rumo a Porto Alegre, bateu de frente com o ônibus, vindo de Vila Nova do Sul no sentido interior. As lenhas de carreta caíram e ficaram espalhadas na pista. Então, o fox (sentido interior) colidiu na carreta e o micro-ônibus saiu de pista.

O ônibus e a van transportavam militares do 9º Regimento de Cavalaria Blindado do Exército. Quatro servidores morreram no local e dez foram conduzidos ao hospital, mas 17 estavam aparentemente sem lesões. O motorista do ônibus faleceu no hospital. Do micro-ônibus, os 15 passageiros ficaram ilesos.







A outra vítima foi uma mulher, passageira do Fox - o motorista e uma criança ficaram feridos, assim como o homem que dirigia o caminhão.

O acidente afetou o trânsito na BR-290. A PRF implementou desvios via BR-471, RS-287 e BR-153 em Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul. A previsão de liberação da pista é a partir das 10h.