O ar seco mantém o tempo ensolarado em grande parte do RS nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (28), o dia pode ter início com a presença de nevoeiros e redução de visibilidade em trechos da Metade Norte do Rio Grande do Sul. A temperatura pode baixar de 10°C nos Campos de Cima da Serra. Ao longo do dia o ar seco garante tempo ensolarado na grande maioria das regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura sobe gradativamente com projeção de máximas ao redor e acima de 30°C na fronteira Oeste e nas Missões. Amanhã o tempo seguirá firme com a presença do sol antecipando a chegada de uma nova frente fria que deixará o tempo chuvoso durante a quarta-feira (30) no Estado.

O dia terá o predomínio do sol e oscilação térmica típica de outono na Capital. A terça-feira (29) terá sol e nuvens e aquece mais durante a tarde. A tendência é de voltar a chover entre quarta e quinta-feira (31) com a passagem de uma frente fria antes de o tempo voltar a firmar com frio durante a sexta.

Rio Grande do Sul - previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre - previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 14ºC