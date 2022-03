Saiba onde se vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá manter a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (28) para todas as pessoas a partir de cinco anos, em diferentes locais. A primeira dose de Coronavac estará disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 24 unidades de saúde e na unidade móvel, que estará no Esporte Clube Lageado, no bairro de mesmo nome. A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas até 28 de fevereiro (28 dias).