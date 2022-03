Polícia Civil do RS deve paralisar atividades nos dias 29 e 31 de março

Entidades representativas dos servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul devem manter as paralizações previstas para a terça (29) e a quinta-feira (30) desta semana, aprovadas em assembleia realizada na terça-feira passada (22). Nesses dias, o atendimento será exclusivo para ocorrências de crimes graves, de repercussão, atendimento às prisões em flagrantes, atendimentos em locais de crime, liberação de cadáveres, atendimento urgentes no sistema prisional.

Na manhã desta segunda-feira (28), as entidades poderão anunciar novas medidas de protesto caso não consigam agenda de diálogo com o governo do Estado para abordar as reivindicações de tratamento diferenciado à categoria.[

Participam da ação conjunta a Associação dos Delegados de Polícia do RS (ASDEP), o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do RS (Sinpol-RS), o Sindicato de Agentes de Polícia do Rio Grande do Sul (Ugeirm), a Associação dos Comissários de Polícia do RS (ACP/RS), o Sindicato dos Servidores do Instituto-Geral de Perícias do Estado do RS (Sindiperícias), a Associação dos Peritos Criminais do RS (Acrigs), o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do RS (Amapergs) e Associação dos Papiloscopistas do RS (Aspapi).

Segundo o Ugeirm, nesses dois dias, os servidores da segurança pública de cada órgão paralisarão as suas atividades para dialogar com a sociedade e expor todos os problemas da segurança pública do estado. Serão mantidos os atendimentos de ocorrências de repercussão, crimes graves, atendimentos de prisões em flagrante, atendimento de locais de crimes, liberação de corpos e movimentações urgentes no sistema prisional. Paralelo a essa movimentação, as entidades de classe percorrerão a Assembleia Legislativa, dialogando com os parlamentares em busca de apoio ao movimento dos servidores da segurança pública.

Nesta segunda-feira (28) será realizada a reunião ampliada das entidades de classe da segurança pública, às 14h, na Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP). Somam-se agora ao grupo as entidades que representam os servidores da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, a Associação de Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (ASOFBM), Associação dos Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul (AOFERGS), Associação dos Sargentos Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar (ASSTBM), Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, (ABAMF) e Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, (ABERGS).

SUGESTÃO DE PAUTA

Nesta segunda-feira (28), os presidentes das entidades estarão à disposição para atender a imprensa e anunciar as novas medidas a serem adotadas caso o Governo do Estado não atenda a categoria da segurança pública de forma diferenciada como está ocorrendo nos demais Estados da federação. A categoria busca uma abertura de negociações com o Executivo para tratar da recomposição das perdas inflacionárias acumuladas.

O QUÊ: COLETIVA DE IMPRENSA

QUANDO: SEGUNDA-FEIRA (28)

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO RS (ASDEP), NA RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 56.