Mourão participa de cerimônia dos 110 anos do Colégio Militar de Porto Alegre

O Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) comemorou seus 110 anos de fundação neste sábado (26), em cerimônia que contou com a presença do vice-presidente da República, Antonio Hamilton Martins Mourão; do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; o comandante da 3ª Divisão de Exército, General de Divisão Hertz Pires do Nascimento; o comandante e diretor de Ensino do CMPA, Coronel Italo Mainieri Junior; e outras autoridades militares e civis.

Mourão, que durante o Ensino Médio foi aluno interno do CMPA até 1971, recebeu diversas homenagens e liderou o desfile de ex-estudantes do colégio ao final da cerimônia. Em seu discurso, o vice-presidente lembrou do tempo de estudante no CMPA e destacou aos atuais alunos que eles levarão como herança de sua passagem pelo colégio valores morais, conhecimento e amizade. “Usem seu conhecimento em proveito de nosso país. Vocês são um grupo de privilegiados, e têm responsabilidades com o resto da nação”, destacou o vice-presidente.

Durante a cerimônia, também ocorreu uma homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recebeu da direção e alunos do CMPA um quadro com a imagem do colégio.

História

O CMPA foi criado em 1912, por decreto do presidente Hermes da Fonseca e do ministro da Guerra, general-de-divisão Antônio Adolfo da Fontoura Menna Barreto. Seu aniversário é comemorado em 22 de março, data em que houve a primeira aula.

Conhecido como Casarão da Várzea, o prédio em estilo neoclássico na avenida José Bonifácio, em frente ao Parque da Redenção, teve sua primeira construção em 1872. As estátuas de Marte/Ares (deus da guerra) e Minerva/Atena (deusa guerreira da sabedoria), existentes no seu frontispício, são as maiores estátuas de adorno de Porto Alegre e foram colocadas durante sua primeira ampliação, em 1914/1915.

Várias instituições de ensino funcionaram no edifício localizado na avenida José Bonifácio: a Escola Militar da Província do RS (1883-88), a Escola Militar do Rio Grande do Sul (1889-1898), a Escola Preparatória e de Táctica (1898 e 1903-05), a Escola de Guerra (1906-11), o Colégio Militar de Porto Alegre (1912-1938), a Escola Preparatória de Porto Alegre (1939-61) e, novamente, o Colégio Militar de Porto Alegre, desde 1962.

O CMPA é conhecido como Colégio dos Presidentes, uma vez que sete presidentes da República foram alunos, oficiais ou praças na instituição: Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Baptista de Oliveira Figueiredo. Além disso, um primeiro-ministro (Francisco de Paula Brochado da Rocha) e dois vice-presidentes (Adalberto Pereira dos Santos e Antônio Hamilton Martins Mourão) frequentaram a instituição.

Atualmente, com mais de 900 alunos matriculados, o CMPA é considerado uma das melhores instituições de Ensino Médio do Rio Grande do Sul. Seus formandos têm altos índices de aprovação para universidades públicas, e é uma das poucas escolas gaúchas a aprovar alunos para instituições militares como o Instituto Militar de Engenharia (IME), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Academia da Força Aérea (AFA), Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM), Escola Naval e Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).