Prefeitura de Porto Alegre autoriza a circulação de mais 23 linhas sem cobrador a partir de segunda

A prefeitura autorizou a circulação de mais 23 linhas sem cobrador a partir desta segunda-feira (28). Os itinerários que passam pela alteração seguem o critério de escolha pelas linhas que transportam menos passageiros por viagem e menor número de pagantes em dinheiro. Com isso, das 244 linhas que circulam em Porto Alegre em dias úteis, 42 passam a circular sem cobrador, o que representa 17,21% do sistema. Os passageiros podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

A prefeitura analisa uma série de medidas para recuperar o sistema de transporte coletivo e atender às necessidades da população. A retirada da obrigatoriedade de cobradores é uma dessas medidas. A mão de obra representa 45% do custo da operação do sistema de transporte e, no fim de quatro anos, vai reduzir R$ 0,71 da tarifa atual de R$4,80.

Linhas que passam a circular sem cobrador a partir de segunda-feira:

Linha 347 - Alameda;

Linha 4382 - Santana Jardim Botânico;

Linha 492 - Petrópolis Sesc;

Linha 439 - São Manoel;

Linha 476 – Petrópolis Puc;

Linha 1493 - Icaraí Menino Deus;

Linha 189 - Padre Réus Liberal;

Linha 250 – 1º de Maio;

Linha 617 – Iguatemi;

Linha 6333 – Costa e Silva Leão;

Linha 652 – Hospital;

Linha A135 – Alimentadora Elisabeth Sarandi Triângulo;

Linha A21 – Alimentadora Nova Gleba Santa Rosa;

Linha A24 – Alimentadora São Borja Triângulo;

Linha A25 – Alimentadora A. Feijó Triângulo;

Linha A27 – Alimentadora Agostinho;

Linha A31 – Alimentadora Parque dos Maias;

Linha A33 – Alimentadora Costa e Silva Triângulo;

Linha A60 – Alimentadora Triângulo Assis Brasil até Fernando Ferrari;

Linha A62 – Alimentadora Wenceslau Fontoura;

Linha A621 – Alimentadora Wenceslau Fontoura Escolar;

Linha C2 – Circular Praça XV;

Linha C22 – Circular Praça XV Orla.