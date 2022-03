Ação do Serviço Geológico do Brasil busca atualizar mapeamento das áreas de risco em Porto Alegre

O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) deu início nesta semana a uma ação de vistoria técnica para a atualização do mapa de áreas de risco em Porto Alegre. A iniciativa, que teve sua primeira pesquisa de campo na última segunda-feira (21), conta com a colaboração da Defesa Civil do município. O levantamento anterior da cidade, realizado há quase uma década, identificou 44 mil famílias vivendo em 119 áreas de risco, sendo dez delas consideradas de risco muito alto.

“Esse mapeamento que estamos fazendo agora é uma atualização e ampliação de um estudo inicial que havia sido feito em 2013, detectando áreas vulneráveis principalmente a inundações, enxurradas e deslizamentos", afirma Renato Mendonça, um dos pesquisadores do estudo. "Junto à Defesa Civil do município, vamos revisitar as áreas observadas no outro estudo, para ver como estão hoje, e também os novos locais de risco que surgiram”.

Nos últimos dias, já foram realizadas saídas visitando alguns dos bairros onde áreas de riscos foram detectadas no passado, para uma revisão da setorização de risco do município. Os pesquisadores em Geociências do SGB-CPRM, Débora Lamberty, Ângela Bellettini e Raquel Binotto, além de Renato Mendonça, estão realizando o trabalho de campo.

“As áreas de risco estão bem espalhadas pelo município. Podemos destacar as encostas nos morros do Bairro Agronomia, Vila São José, e Lomba do Pinheiro, que correm riscos de deslizamentos, por exemplo. Em relação às inundações, há a região das ilhas, e também as áreas às margens do Arroio Feijó e do Arroio Passo das Pedras, onde ocorrem eventos como esses com certa frequência”, destaca Mendonça.

As discussões sobre a atualização do mapa de áreas de risco da cidade começaram no último dia 9 de março, quando diferentes setores da prefeitura estiveram reunidos para debater os passos mais importantes na realização do trabalho. Ao final do processo, os órgãos locais ficarão com os dados levantados, devendo posteriormente elaborar as ações adequadas para resolver os problemas detectados.

“As ações do estudo vão até o término de 2022. Depois, a gente entrega à Defesa Civil o resultado deste diagnóstico técnico das áreas de risco da cidade. Ao mesmo tempo, o levantamento vai para os arquivos do Ministério da Economia e do Ministério do Desenvolvimento Regional, para compor a base de dados do poder executivo federal”, conclui Mendonça.