Massa de ar polar derruba temperaturas até este sábado em regiões do RS

A entrada de uma massa de ar polar no Rio Grande do Sul vai derrubar mais a temperatura entre esta sexta-feira (25) até este sábado (26), informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em aviso especial distribuído na manhã desta sexta-feira.

"Devido à entrada de uma massa de origem polar, as condições meteorológicas estarão favoráveis ao declínio das temperaturas no Centro, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná", avisa o Inmet.