Freeway terá bloqueio de alça para veículos pesados neste final de semana

O fluxo de veículos pesados será bloqueado na alça do acesso do km 74,8 da Freeway no sentido para quem segue para a BR-118, em Gravataí, neste fim de semana. A interrupção acontecerá das 10h às 19h no sábado (26), e das 7h30min às 18h no domingo (27).

De acordo com a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, serão realizadas obras emergenciais de recuperação do pavimento no local. Haverá estreitamento de pista, e somente uma pista estará liberada para o tráfego. Dessa forma, veículos leves como carros e motos poderão continuar utilizando o acesso.

Caminhões, ônibus, carretas e demais veículos pesados não poderão utilizar a alça durante o período, como forma a garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores nas obras.

Para os veículos pesados, os desvios indicados são:

Motoristas que seguem sentido litoral: deverão acessar o retorno na altura do km 68 da pista leste;

Motoristas que seguem sentido à capital: deverão acessar o retorno na altura do km 86 da pista oeste;

A concessionária reforça que o local será devidamente sinalizado e contará com suas equipes nos locais auxiliando na orientação dos motoristas. Ainda, irá veicular em seus painéis eletrônicos mensagens informando sobre a interdição.