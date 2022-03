Rio Grande do Sul tem o predomínio do sol e do vento nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (25), a circulação de vento associada a um ciclone extratropical presente no mar a Sudeste do Rio Grande do Sul propicia dia ventoso, com vai e vem de nuvens em municípios do Sul, Leste e Nordeste. As rajadas de vento poderão alcançar 70 km/h e terão papel importante na sensação térmica ao ar livre. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo firma com a presença do sol na grande maioria das regiões. Não se descartam pancadas esparsas de chuva em áreas de divisa com Santa Catarina. A temperatura mínima oscila ao redor de 11°C na Metade Sul e Oeste do Rio Grande do Sul. A máxima não passa de 20°.

Porto Alegre tem uma sexta-feira com períodos de nebulosidade alternando com sol e não se afasta a ocorrência de garoa em alguns momentos. O tempo fica ventoso o que poderá reduzir a sensação térmica ao ar livre. No fim de semana o tempo irá firmar com a presença do sol e grande oscilação térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 10°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 17ºC