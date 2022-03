Justiça determina que Ufrgs exija passaporte vacinal para a Covid-19

Decisão liminar proferida na quarta-feira (23) pela 10º Vara da Justiça Federal em Porto Alegre determinou que a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) cumpra a Resolução 213/2021, de 5 de novembro de 2021, do Conselho Universitário (Consun). A Assurgs (Sindicato dos técnicos-administrativos da Ufrgs, UFCSPA e IFRS) protocolou ação judicial no dia 14 de fevereiro, requerendo a exigência de passaporte vacinal para a Covid-19 para o desenvolvimento de todas as atividades presenciais a serem realizadas nas dependências da instituição.

A juíza federal Ana Paula de Bortoli, responsável pela decisão, determinou que o cumprimento da decisão seja imediato: "A Autoridade Impetrada, com urgência, para que dê imediato cumprimento à decisão independentemente do prazo recursal".

A mesma decisão determinou que a administração da Ufrgs também retire de seu site o pop-up que incentivava a denúncia de servidores por exigirem o comprovante de imunização. Nesta quinta-feira (24), um outro pop-up trazia portaria assinada pelo reitor Carlos Bulhões, orientando para o que determinou a liminar. Ou seja, passa a ser obrigatória a apresentação de passaporte vacinal.

No despacho, a juíza destacou que o Consun é o órgão máximo da Universidade e que o reitor não tem legitimidade para descumprir as resoluções do conselho: "(...) o posicionamento individual do reitor, que permanece se omitindo em dar cumprimento à normativa do Consun, não se reveste de legitimidade."