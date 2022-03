Prefeitura de Dois Irmãos espera que dois acessos da BR-116 fiquem prontos ainda no primeiro semestre

As obras dos dois primeiros novos acessos ao município de Dois Irmãos a partir da BR-116 devem ficar prontas ainda antes do final do primeiro semestre deste ano, acredita o Secretário de Planejamento e Sustentabilidade da cidade, João Jordan da Silva. Os primeiros acessos liberados devem ser os localizados no Bairro Travessão e na Colônia Japonesa, segundo o secretário.

“Eu espero que tenhamos pelo menos um ou dois dos acessos liberados o mais breve possível, talvez ainda antes do final deste primeiro semestre. Neste momento eu não tenho realmente como garantir, pois quem realiza diretamente a obra é o DNIT, mas essa é a nossa expectativa”, afirma João Jordan da Silva.

foi aprovada a construção de quatros novos acessos ao município No final do ano passado,a partir da rodovia, com obras realizadas em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O acesso 1 ficará no bairro Travessão, próximo ao Km 229; o acesso 2 na Colônia Japonesa; o acesso 3 dará afluência ao distrito industrial e o acesso 4 vai permitir anexação aos bairros Portal da Serra/Bela Vista, próximo ao km 222 da rodovia.

O DNIT, em nota, destaca que os acessos da Colônia Japonesa e do bairro Travessão serão liberados antes, mas ressalta que ainda não há previsão oficial de conclusão e entrega. “Os trabalhos no acesso à Colônia Japonesa (km 227) estão cerca de 40% executados. De acordo com o cronograma, após a conclusão do acesso à Colônia Japonesa, as equipes vão seguir para a execução do Travessão (km 229). Contudo, ainda não há data prevista para conclusão destas melhorias na rodovia”, informa a empresa.

“Com a conclusão dos dois primeiros acessos, os trabalhos serão concentrados nos acessos do Distrito Industrial (km 225) e de ligação aos bairros Portal da Serra e Bela Vista (km 222)”, acrescenta a entidade, também sem fazer uma projeção de quando estes últimos dois acessos devem ser concluídos.

Segundo explica o secretário João Jordan da Silva, quando cada acesso ficar pronto, será imediatamente liberado. “É importante também destacar que assim que cada obra ficar pronta, este acesso já será liberado. Não tem a necessidade de aguardar que todas as obras fiquem prontas juntas. Assim que o primeiro ficar pronto já será liberado, logo depois o segundo, e aí, um pouco mais além, os outros dois”, conclui.