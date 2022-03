Consulta pública Cidades Sustentáveis se encerra no dia 31 de março

Para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que envolvem a eliminação da pobreza e a proteção do planeta, a consulta Cidades Sustentáveis busca entender a profundidade dos impactos da pandemia Covid-19. A 4ª edição da pesquisa está aberta até o dia 31 de março e pode ser acessada pelo site.

Realizada desde 2018, a consulta pública faz uma análise de como as cidades do País avançam para se tornarem inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A partir da participação voluntária, os resultados servirão para medir a percepção dos brasileiros sobre como suas cidades estão evoluindo para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da ONU (ODS 11). Neste ano, a pesquisa inclui perguntas sobre como os cidadãos avaliam as políticas de combate ao coronavírus em suas cidades.

A consulta Cidades Sustentáveis se insere no Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU-Habitat, e dos seus parceiros no Brasil. Temas como a mudança climática, desigualdade, inovação e consumo sustentável fazem parte dos 17 desafios para alcançar os ODS. Ao todo, são 169 metas conectadas construídas sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

De acordo com o chefe da Unidade de Capacitação de Treinamento da ONU-Habitat, os cidadãos devem ser o foco de todas as políticas públicas. “Para que as ações da administração municipal sejam de fato eficientes, a população deve ser consultada constantemente como forma de aprimoramento da democracia. É fundamental captar a sua percepção sobre as ações em direção ao ODS 11 e, assim, permitir uma análise mais precisa da realidade da vida nas cidades brasileiras."