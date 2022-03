IPE volta a se reunir com prestadores para evitar suspensão de atendimentos

Nova reunião entre a direção do IPE Saúde e prestadores de serviços, como hospitais, ocorre na manhã desta quinta-feira (24) em Porto Alegre. As negociações buscam evitar que ocorra suspensão de atendimentos, conforme ameaça de 40 estabelecimentos , que alegam elevada defasagem de valores pagos e atrasos nos repasses.

Mais de um milhão de pessoas dependem da assistência do plano estadual, basicamente servidores públicos estaduais. A reunião é na sede da autarquia. No começo da semana, teve reunião para tratar das reivindicações do setor prestador