Uma frente fria avança pelo RS e há risco para temporais nesta quinta-feira

Uma frente fria está avançando rapidamente pelo Rio Grande do Sul e deve provocar chuva desde a madrugada na maioria das regiões nesta quinta-feira (24). Os modelos meteorológicos projetam a possibilidade de pulsos de chuva forte a torrencial com risco de temporais isolados com raios, vendavais e queda isolada de granizo. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Sul e Oeste do Rio Grande do Sul poderão ocorrer melhorias no tempo a partir da tarde. Na Metade Norte há alerta para muita chuva com volumes que poderão passar de 100 mm em algumas áreas. Há risco de transtornos. Com a ampla cobertura de nuvens a temperatura irá oscilar pouco ao longo do dia e não passará muito de 22°C em grande parte do Estado.

O avanço de uma frente fria deixará o tempo instável com chuva a qualquer hora na Capital. Períodos de chuva forte poderão ocorrer. A temperatura irá oscilar pouco ao longo do dia. Amanhã o tempo fica úmido com muitas nuvens e não se afasta a ocorrência de garoa. No sábado terá sol e nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 17°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 20ºC