Incêndio em fiação afeta energia elétrica e tráfego na zona norte de Porto Alegre

O furto de energia em cabos de baixa tensão provocou incêndio na esquina da avenida Assis Brasil com a Pernambuco, na zona norte de Porto Alegre, durante a madrugada desta quarta-feira (23). Segundo a CEEE Equatorial, houve interrupção de energia para pequenos trechos da região.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recebeu o primeiro chamado às 4h25min desta quarta. Segundo a instituição, as equipes chegaram ao local às 4h57min para isolar a via nos cruzamentos da avenida Pernambuco com a Assis Brasil e a Cairú.

10h07 - Av. Brasil liberada a partir a Av. Pernambuco!#EPTC sinaliza e orienta a circulação na região. Equipes de telefonia e da CEEE trabalham no local. pic.twitter.com/j1q1uP3Npv — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) March 23, 2022

Os bombeiros e a CEEE foram acionados, de acordo com a EPTC, que bloqueou o trecho. As autoridades implantaram desvio de trânsito pelas avenidas Farrapos, França e Bahia para retornar à Assis Brasil.

A CEEE afirma que técnicos foram encaminhados ao local imediatamente após o aviso do Corpo de Bombeiros. A companhia também registrou furto de energia elétrica na rua Saldanha Marinho, no bairro Moinhos de Vento.