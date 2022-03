Mais de 50% das vagas do PDV da Carris são preenchidas já no primeiro dia de inscrições

As inscrições para fazer parte do Plano de Demissão Voluntária (PDV) da Carris se iniciaram na manhã desta última segunda-feira (21). Já no primeiro dia, mais da metade das 400 vagas destinadas foram preenchidas, segundo informa a empresa. Ao final da tarde desta terça-feira (22), o número tinha crescido ainda mais.

“A gente lançou o PDV agora em março, o plano teve aprovação em assembleia no dia 15, e logo depois começamos a receber os interessados para tirar dúvidas. Ontem começaram as inscrições, e já tivemos grande adesão desde o início. Mais de 50% das vagas foram preenchidas no primeiro dia, com 235 inscritos. Hoje, já estamos com 270”, revela o presidente da Carris, Maurício Gomes da Cunha.

Esse é o primeiro PDV da história da Carris. Segundo Sandro Abbade, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Porto Alegre (Stetpoa), o plano é melhor para alguns servidores do que para outros. “Como opção, eu vejo com bons olhos, para os que acharem benéfico para si mesmo nesse momento, vendo caso a caso. O PDV não é exatamente vantajoso para todos os perfis de funcionários, é melhor para quem está mais perto de se aposentar, ou para aquele trabalhador que já estava pensando em pedir demissão por algum motivo, por exemplo. Mas a alta adesão mostra que o plano foi bem aceito”, afirma.

Os primeiros servidores da Carris desligados pelo PDV já sairão no início do próximo mês de abril. O prazo final de inscrição para participar do plano é no dia 14 deste próximo mês, mas se as 400 vagas forem preenchidas antes do dia, as inscrições se encerram. “O número de vagas não será ampliado, pois a nossa meta é exclusivamente chegar a no máximo 400 desligamentos. Caso não chegue a esse número até o final o último dia, o que não acreditamos que vá acontecer, vamos concluir a execução do plano somente com os inscritos até aquela data, também sem novo prazo”, destaca o presidente da Carris.

“Os primeiros 16 servidores já serão desligados agora no dia 6 de abril. Oito dias depois, eles recebem o prêmio. É importante destacar também que o PDV não exclui o pagamento dos valores assegurados pelos devidos direitos trabalhistas que o trabalhador possa ter direito a receber”, complementa.