"Gostaria de estar presente nas comemorações do Saint Patricks Day em Porto Alegre no ano que vem", afirma cônsul-geral da Irlanda no Brasil

No último dia 17, as atividades de celebração em Porto Alegre ao Saint Patrick’s Day, feriado nacional irlandês, chamaram a atenção do Consulado-Geral da Irlanda no Brasil. O cônsul Eoin Bennis já havia visitado a capital gaúcha no último mês de dezembro, realizando reuniões com diferentes representantes da prefeitura, como o vice-prefeito Ricardo Gomes e o Diretor de Relações Internacionais Ricardo Sondermann.

têm interesse em aproximar ainda mais essa relação O consulado-geral da Irlanda no Brasil e a Prefeitura de Porto Alegre. As comemorações de Saint Patrick’s Day, como define Bennis, servem como um cartão de visitas da cultura irlandesa pelo mundo. Em Porto Alegre, a adesão crescente da população às comemorações da data nos últimos anos fisgaram a atenção dos irlandeses, e pode também ter marcado o início de relações mais produtivas entre o país europeu e a capital.

Conforme o cônsul comenta, há muitas áreas de interesses e passíveis de cooperação entre o governo irlandês e Porto Alegre, como educação, inovação e turismo. Essa relação é impulsionada também pela grande quantidade de gaúchos e brasileiros que vivem ou já viveram na Irlanda, em razão principalmente das normas migratórias mais permissivas que o país tem para os nacionais do Brasil em relação a outros países como Estados Unidos ou mesmo outros da própria União Europeia.

Eoin Bennis também falou sobre a importância do Saint Patrick’s Day para a imagem da Irlanda, e como o feriado pode ajudar na articulação internacional. De acordo com o cônsul, com a evolução das relações entre Porto Alegre e Irlanda, é possível inclusive no futuro vermos um consulado honorário irlandês na cidade. Hoje, além da embaixada em Brasília, os irlandeses têm no Brasil somente o consulado-geral em São Paulo e um único consulado honorário, no Rio de Janeiro.

Quais são os principais pontos de conexão atuais entre Brasil e Irlanda?

A relação entre Brasil e Irlanda vem crescendo há alguns anos. Há dezenas de milhares de brasileiros vivendo no país, e a minha própria esposa é brasileira. Então, para mim, antes de tudo, o que conecta os dois países são os povos. A Irlanda foi enriquecida pela presença dos brasileiros, e eu acho que, no Brasil, podemos ter um impacto semelhante. Sabemos que não temos a mesma quantidade de irlandeses morando aqui, mas a nossa embaixada e os consulados querem continuar desenvolvendo as relações o máximo possível, incluindo com Porto Alegre. No mês passado, o governo irlandês lançou um documento detalhando o seu planejamento para as relações com a América Latina e o Caribe, com o objetivo de aprofundar ainda mais a relação com o Brasil e a região como um todo, cooperando em áreas como turismo, educação, tecnologia, inovação e outras.

Por que tantos brasileiros vão à Irlanda?

Acho que por alguns fatores. Inicialmente, por termos uma economia crescente, o que sempre atrai pessoas. Em relação ao Brasil, também temos uma política que flexibiliza a necessidade de vistos mais rígidos para brasileiros no país, atraindo tanto estudantes quanto pessoas que vão para trabalhar. Temos escritórios de grandes empresas multinacionais, como Google, Twitter e muitas outras, e agora também somos o único país da União Europeia que tem o inglês como língua materna. Muitas pessoas, do Brasil e do mundo inteiro, têm preferência por estudar o idioma em locais com falantes nativos.

Qual é a importância do Saint Patrick’s Day, que é comemorado em diversas cidades do mundo, para a imagem da Irlanda no exterior?

iluminar alguns dos prédios da cidade com a luz verde As celebrações de Saint Patrick’s Day ajudam a disseminar a cultura irlandesa pelo mundo, é um excelente cartão de visitas. Usamos a comemoração do dia nacional como uma oportunidade de expressar as nossas tradições, e aproximar os povos dos nossos costumes. Todos os eventos organizados em Porto Alegre em relação à data este ano foram incríveis, e nos deixaram muito impressionados e orgulhosos. Outro fato que nos deixou muito feliz foi a prefeitura ter concordado empara homenagear a Irlanda, pois o Greening é muito simbólico para nós. Queremos começar agora a desenvolver uma programação ainda mais especial para o próximo, e eu gostaria de estar presente pessoalmente nas celebrações do Saint Patrick’s Day em Porto Alegre no ano que vem.

Como você enxerga Porto Alegre e as possibilidades de relações da cidade com a Irlanda?

Estivemos em Porto Alegre no final de 2021, e tivemos uma ótima reunião com o vice-prefeito Ricardo Gomes. Uma das áreas que conversamos sobre cooperação com a prefeitura foi justamente tecnologia e inovação. Porto Alegre tem feito avanços fantásticos nessas áreas, e devemos ampliar a nossa conversa sobre esse setor. Educação e mobilidade acadêmica também são áreas de interesse, pois há muitos brasileiros na Irlanda, e muitos realizando intercâmbios de estudo. Quando estive em Porto Alegre, também fizemos reuniões com a PUCRS e com a UFRGS, para discutir quais são as principais áreas de interesse dos estudantes que vão à Irlanda, e como podemos ampliar essa conexão.

Existe alguma outra área a destacar para desenvolver essa cooperação?

Turismo também é uma área onde sentimos que podemos cooperar e evoluir. Mesmo a Irlanda sendo um país pequeno, nós recebemos uma grande quantidade anual de turistas. Temos um histórico muito positivo em promover o nosso turismo, e como Porto Alegre também está procurando se desenvolver mais nessa área, podemos ajudar nisso. Uma outra área que eu vejo como promissora para trabalharmos juntos é agricultura e pecuária. O Brasil e a Irlanda têm larga experiência nessa área, e certamente podemos contribuir muito para avançar ainda mais nesse setor.

Existe a possibilidade da abertura de um consulado honorário da Irlanda em Porto Alegre no futuro?

Em nosso plano de estratégia para América Latina e Caribe também projetamos isso. Estamos buscando novos pontos de representação, e a possibilidade de abrir novos consulados e consulados honorários faz parte deste plano. No momento estamos explorando opções, e olhamos atentamente a um ou dois lugares para ter um consulado honorário. Na minha visão, Porto Alegre seria uma ótima opção, por todas as questões que mencionamos antes, e também pela proximidade com países como Uruguai e Argentina. Estes processos são demorados para ser concluídos, mas isso está na nossa agenda e entre as nossas prioridades. De qualquer forma, a oportunidade de podermos nos aproximar ainda mais de uma cidade como Porto Alegre é muito bem-vinda.