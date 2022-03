18ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre ocorre neste domingo

A 18ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre, em edição comemorativa aos 250 anos da capital gaúcha, será realizada neste domingo (27). As inscrições para o evento, promovido pelo Sesc/RS e pela prefeitura municipal estão abertas até esta terça-feira (22) às 18h, ou quando o limite de 700 atletas participantes for atingido.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sesc e custam R$80,00 para portadores do Cartão Sesc/Senac nas categorias empresário, comércio e serviços, ou por R$89,00 para o público em geral. Além da corrida, nesta edição também haverá um desafio de patinagem.

Os atletas poderão se inscrever para as provas de 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros de distância, com largada a partir das 8h.

Já a patinagem terá um percurso de 10 quilômetros, com largada às 7h, sendo obrigatório o uso de capacete. A idade mínima para participação nos eventos é de 16 anos.

O trajeto contemplará importantes pontos turísticos da Capital, saindo do Largo Glênio Peres, descendo a avenida Borges de Medeiros em direção à avenida Mauá e seguindo até a avenida Edvaldo Pereira Paiva. O trajeto mais extenso vai até a pista de skate da Orla, com retorno pelo mesmo caminho.

A retirada do kit para acorrida (número de peito, chip e sacochila) deverá ser feita no sábado (26), na loja Decathlon do Shopping Praia de Belas, entre 10h e 20h. Não haverá distribuição de kits no dia do evento.

Todos que concluírem a prova ganharão medalha de participação e haverá troféus e medalhas para os melhores colocados.

Ainda no domingo, haverá também uma caminhada de 3 quilômetros, com recebimento de kit, porém sem chip e numeração. A inscrição tem valor único de R$50,00, e pode ser feita no mesmo link acima, até às 18h desta sexta-feira (25).