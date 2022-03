Três regiões do RS podem ter chuva e ventos fortes até esta quarta-feira

O serviço federal de meteorologia federal emitiu aviso especial alertando para "perigo" de ventos e chuvas fortes entre esta terça-feira (22) e quarta-feira (22) em regiões do Rio Grande do Sul. O alerta é para áreas isoladas do Oeste, Campanha e Noroeste gaúchos.

"As condições meteorológicas estarão favoráveis à ocorrência de chuvas com intensidade de moderada a forte, com possibilidade de queda de granizo, possíveis trovoadas e rajadas de vento entre 60 Km/h e 90 Km/h", diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Oeste de Santa Catarina também pode ter as mesmas condições climáticas.