Porto Alegre 250 anos: ex-prefeitos serão homenageados no Paço Municipal

Como parte da programação oficial do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, os nove ex-prefeitos vivos da Capital foram convidados para comparecer no Paço Municipal na próxima sexta-feira (25) para solenidade de homenagem que será entregue pelo prefeito Sebastião Melo e pelo vice Ricardo Gomes. O reconhecimento será realizado em ato no Salão Nobre, às 10h30.