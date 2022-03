Mercado Público serve paella e bolo gigante nos 250 anos de Porto Alegre

O aniversário de 250 anos de Porto Alegre acontece neste sábado (26) e entre os eventos oficiais previstos estão um Almoço no Mercado Público oferecido pelos mercadeiros, que irão servir uma paella para 600 pessoas na sexta-feira (25), e a distribuição de 3,3 mil fatias de bolo no dia do aniversário da Capital.

O almoço dos mercadeiros acontece às 12h e será oferecida uma paella campeira, que leva carne bovina, suína, linguiça, peito de frango, bacon e legumes, todos doados pelos mercadeiros. A produção do prato será feita em frente ao deck, na entrada do Largo Glênio Peres, e a paella será servida no Bará do Mercado. Conforme o gestor do Mercado Público pela prefeitura, Ronaldo Pinto Gomes, serão produzidos cerca de 200 kg do prato.

"Nós vamos distribuir para 600 pessoas que passarem ali, gratuitamente, com umas cumbuquinhas térmicas e uma colherinha para comer. Essa é a nossa iniciativa para homenagear os 250 anos de Porto Alegre", explica o gestor.

O evento de sexta deve contar com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB) e dos ex-chefes do Poder Executivo Municipal.

Já no sábado, acontecerá a distribuição de 3,3 mil fatias de bolo. Segundo informações do Mercado, o doce em formato do número 250 será recheado de beijinho, e a confecção é fruto de uma parceria entre Zaffari, UniRitter, Comercial Martini e Nestlé. O bolo será montado a partir das 7h30min, e servido às 11h no Largo Glênio Peres.

Adriana Kauer, presidente da Associação do Mercado Público Central (Ascomepc) e proprietária da Comercial Martini, ressalta a importância do local escolhido para a comemoração. “Somos um centro de abastecimento e um dos lugares mais tradicionais de Porto Alegre. Participarmos dessas ações nos deixa imensamente felizes. Os mercadeiros, assim, prestam uma homenagem para a Capital”, afirma.